В Бурятии разгромили банду молодых воров

В Иволгинском районном суде завершилось разбирательство по уголовному делу, возбужденному силовиками против криминальной команды, промышлявшей кражами вещей у сельчан. Оставаться на плаву банде удавалось в течение трех лет.Воровская «бригада» была небольшой, но довольно наглой. В нее входили трое молодых людей, один из которых был несовершеннолетним.Троица совершала кражи в примитивном, но вполне эффективном стиле. Самым примечательным участником воровской группировки можно признать парня, который втянулся в «дело» будучи несовершеннолетним. Это позволило ему избежать осуждения по одному из инкриминируемых пунктов обвинения.Такая метаморфоза юного преступника напоминает стих про даму, сдававшую в багаж диван, чемодан, саквояж и в том числе маленькую собачку. Последняя сбежала, и железнодорожники заменили ее большим псом.При получении багажа дама стала возмущаться, что собака не ее. «Однако за время пути собака могла подрасти!» - отвечали ей на железной дороге, не желая признавать подмену собачонки.Здесь что-то похожее. Только человека никто не подменял - просто на криминальном пути юный преступник успел подрасти.Будучи подростком, самый младший участник шайки успел совершить одно преступление. Однажды вечером в 2020 году паренек проник во двор частного дома. Там стоял автомобиль, и вор стащил с него карданный вал. Благополучно скрывшись с места преступления, он подарил похищенное знакомому.Когда позднее парень сел со всеми подельниками на скамью подсудимых, наказать его за эту кражу у суда не получилось.Поскольку преступление он совершил в несовершеннолетнем возрасте и со дня совершения кражи истекло три года, его освободили от уголовной ответственности по этому эпизоду.Однако за преступления во взрослом возрасте молодому воришке пришлось отвечать. Спрятаться за сроком давности не вышло.Так, одной темной февральской ночью подросший вор встретился с другим, более старшим участником шайки, чтобы обговорить, кто станет их новой жертвой.Вскоре, во втором часу ночи, воры пошли «на дело». Подъехав на машине к выбранному дому, они проникли во двор. Из ограды дома банда украла и вывезла бетономешалку, металлический котел, кузнечную наковальню, гидравлический кран, раздаточную коробку от автомобиля и еще четыре поршня от него же. «Увели» даже раму от сгоревшего мотоцикла, не представлявшую большой ценности.Материальный ущерб потянул на 63 тыс. рублей.Обворовывали своих земляков молодые воры исключительно под покровом темноты. И порой потери пострадавших сельчан были очень ощутимыми.Так, в апреле 2021 года в два часа ночи они подъехали к очередному дому. Ничто не помешало им пройти в ограду и тихо лишить хозяина дома нескольких шестиметровых труб. Ущерб составил 212 тыс. рублей.«Трубы выкатили через ворота в ограду соседнего заброшенного дома. Встретили знакомого, которому о краже не сказали. Поскольку трубы были тяжелыми, ночью в течение нескольких дней болгаркой распиливали их на части и на автомобиле увозили, чтобы сдать в пункт приема металла», - давал потом показания один из воров. Детали преступлений зафиксированы в материалах дела.Типичное преступление шайки – это воровство из оград домов. Лишь один раз они отклонились от шаблона, обворовав ферму.Посреди ночи в сентябре 2022 года преступники приехали на ферму и выкопали восемь металлических труб, которые были частью ограждения территории угодья. Похищенное сдали в пункт приема металла, где им не задавали неудобных вопросов о законности происхождения приносимых ими металлических изделий. Воры сдавали вещи в пункты металлоприема и ломбарды по паспорту одного из членов своей банды.Как мы уже сказали, «специализировалась» шайка на воровстве имущества у простых людей. Воры из Иволгинска больше всего любили красть металлические трубы. Вероятно, их легче всего превратить в деньги. Но остальным добром тоже не брезговали. Чего только нет в списке украденного: электропила, бензопилы, электрический рубанок… Украли даже металлическую печь с двумя кругами, которая хранилась в сарае. Шайка залезла в него, проделав брешь в стене - вырвали несколько досок.Жертвой, у которой ушлые воришки обчистили сарай, оказалась женщина. К слову, забрали у нее не только печь. В суде она заявила, что ущерб в 7 тыс. рублей для нее значительный. Получает зарплату в 30 тыс. рублей и у нее есть иждивенец.Владелец фермы, где украли трубы, тоже не особо зажиточный. «Ежемесячный доход составляет 24 тыс. рублей, на иждивении находятся дети», - рассказывал сельчанин полицейским. Остальные жертвы шайки были тоже небогатыми людьми.Самостоятельно продать вещи преступникам удавалось редко, в основном они все сдавали в скупку. Как удалось взять преступников - не очень ясно. Но это случилось не «на горячем», не в момент совершения очередной кражи.Молодые иволгинские воры «погорели» именно на традиции использовать услуги скупки.Так, один из обворованных зашел в комиссионный магазин, куда шайка сдавала похищенное, и среди лежавших там вещей узнал свои пропавшие инструменты. Полицейские быстро установили, по чьему паспорту был сдан товар, провели выемку. Подельник «засветился», и, скорее всего, именно после этого преступному промыслу пришел конец.Что касается приговора, все трое признаны виновными в совершении краж. Но никто из них не получил ни условного, ни реального срока. Наказание составило от 150 до 340 часов обязательных работ.Приговор райсуда вступил в законную силу.Фото: «Номер один»