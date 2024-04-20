В Бурятии мать полгода пытается найти виновных в смерти девятилетнего сына

- С 20 сентября мы лечили простуду, повторный прием был назначен на 26-е число. Перед запланированным визитом я заметила на лице Дани пятно. Сразу подумала, что это лишай, - вспоминает мама Даниила Марина Мачижан.





- Температура дошла уже до 40 градусов. Сыну становилось хуже. Я не прекращала звонить фельдшеру. Она продолжала настаивать на своих, ранее данных рекомендациях. Только когда у Дани начались судороги, фельдшер приехала, это было в четвертом часу утра. Наталья сделала моему ребенку укол. После него он как-то обмяк. Фельдшер сказала, что его немедленно надо везти в больницу, - говорит мама погибшего.





Уголовное дело следователи возбудили по факту гибели ребенка, а значит без обвинений конкретных лиц. Комплекс следственных действий, конечно же, будет проведен. В том числе и экспертные исследования. Однако со дня гибели мальчика прошло уже полгода.







Минувшей осенью в поселке Майском произошла трагедия. Девятилетний сын Марины Мачижан проходил курс лечения от лишая. Казалось, ребенок идет на поправку, но мальчик скоропостижно скончался в районной больнице. Официальными причинами смерти стали: отек головного мозга, вирусно-бактериальная пневмония и несколько неуточненных инфекций.Размеренная жизнь в поселке Майском, который располагается почти в 60 километрах от административного центра Курумканского района, уже никогда не будет такой, как прежде. Местных жителей глубоко потрясла новость о смерти юного односельчанина Даниила Мачижана.Осень 2023 года выдалась на редкость холодной. Ежегодный сезон простуд и гриппа атаковал многих жителей республики, в том числе и семью Мачижан. Девятилетний Даниил где-то простыл. Его мама обратилась за помощью к сельскому фельдшеру, которая осмотрела юного пациента и отправила домой лечиться.В день контрольного приема фельдшер Майской врачебной амбулатории Наталья Тудупова вновь осмотрела мальчика и выписала подтверждающую справку, что ребенок здоров. Простуды у Даниила больше не наблюдалось. Но оставалось разобраться с пятном, неожиданно возникшим на его лице.- ОРВИ мы полностью вылечили, а с лишаем она посоветовала нам обратиться в Курумканскую больницу. Выписала направление на прием. Уже на следующий день мы поехали к дерматологу. В больнице осмотрели моего сына, дали рецепт на мазь и таблетки «Г.». На второй неделе Даню стало рвать от таблеток. Я позвонила Наталье Тудуповой, спросила, как нам быть в такой ситуации. Она ответила, что это лекарство тяжелое и подобного рода реакция на него нормальная. Мы пропили весь курс через силу, и моему сыну стало намного лучше, - утверждает Марина Мачижан.Отторжение лекарства не вызвало особой тревоги у матери, больше вопросов возникло к справке, которую выписала медсестра. На документе стоит печать врача Эльвиры Бадмаевой, которая числится в ЦРБ неврологом и является заместителем главного врача по медицинской части. Однако Даниила в день приема она не осматривала. Как позже выяснилось, ребенка приняла медсестра.Чтобы мальчик не пропустил уроки, его мать попросила фельдшера выписать очередную справку, подтверждающую, что ребенок здоров и не заразит сверстников. Сына на прием Марина не привела, но желанную справку получила, несмотря на то, что по факту лишай не был пролечен. Даниилу до школы оставалось лишь переждать выходные, которые выпали на 14 и 15 октября. Но до понедельника мальчик не дожил.- 14 октября я была на работе. За Даней присматривала бабушка. Он принял очередную таблетку, а через полчаса его стошнило. Следующие несколько часов у него была высокая температура, около 39 градусов, - вспоминает мама погибшего.По совету фельдшера Даниилу дали «Н.», но лекарство не помогло. Мальчику становилось все хуже. Марина вновь позвонила Наталье Тудуповой и попросила приехать.- Фельдшер порекомендовала дать ребенку активированный уголь и парацетамол. А если будет тошнить, то поставить жаропонижающую свечку, - вспоминает Марина.Даниил выпил две таблетки угля, после чего его снова стошнило. С парацетамолом была та же реакция. Жаропонижающая свечка помогла мальчику, но лишь на короткое время.Со слов матери, по дороге в Курумканскую районную больницу фельдшер поставила ребенку капельницу. По прибытии в медучреждение мальчика передали специалистам, но, по версии матери, это были медсестры.- Его начали осматривать медицинские сестры. Чтобы прослушать дыхание моего ребенка, они сняли с него одежду. Медсестры поставили ему укол неизвестного мне препарата. После чего у Дани выступила сыпь. Увидев это, одна из медсестер заподозрила менингит. Чтобы проверить эту теорию, Дане поставили банку. Но сыпь под давлением не исчезла. В ту же секунду у моего мальчика посинели уши, он тяжело задышал, а потом вовсе затих, - с дрожью в голосе вспоминает Марина.На вопрос нашей редакции, кто осматривал ребенка в ту ночь, главврач пояснила, что это были не медсестры. Сразу, как только его привезли в больницу, фельдшер оповестила дежурного врача, который, в свою очередь, вызвал реаниматолога. Именно они и пытались спасти ребенка в присутствии матери. Еще одна важная деталь, на которой настаивают врачи: сыпь у ребенка была до введения препарата.- Сотрудники начали отрабатывать реанимационные мероприятия. Подумав по симптомам, что это менингит, они вкололи пациенту препарат, который идет как стандарт лечения. У ребенка были судороги, и этот диагноз имел право быть, - объясняет главный врач Курумканской больницы Виктория Мунхоева.Как вспоминает Марина, видя, что сын не подает признаков жизни, она стала кричать: «Что вы ему вкололи?! Сделайте что-нибудь, он умирает!».- После этого меня завели в кабинет педиатра, врач стала расспрашивать: «сколько мальчику лет; чем болел ваш ребенок; какие принимали лекарственные препараты…». Это ужасно, - вспоминает Марина.Главврач рассказала, к чему были вопросы. Пока дежурный врач и реаниматолог оказывали мальчику экстренную помощь, педиатр, чтобы не отвлекать коллег, отвела мать Даниила в свой кабинет для сбора анамнеза болезни. Виктория Мунхоева также объяснила, что в присутствии матери для спасения ребенка был использован препарат «Д.», который оказывает противовоспалительное и иммунодепрессивное действие.- Его применяют исключительно при заболеваниях эндокринной системы, отеке головного мозга, шоковых состояниях и злокачественных процессах в организме. Как раз часть симптомов из этого перечня наблюдалась у Даниила в ту ночь. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, у ребенка сначала остановилось дыхание, а затем отказало сердце, - рассказывает хронологию последних минут главврач ЦРБ.В ту ночь после непродолжительного разговора в кабинете врача Марину Мачижан вызвали обратно в палату: «Ваш ребенок умер, нам очень жаль». Остатки ночи для Марины были уже словно в тумане. Она вернулась домой, еще до конца не понимая, что больше не увидит живым своего мальчика.В смерти своего сына Марина винит медиков. Главврач открыто признает некоторые нарушения, которые допущены с начала лечения Даниила, но категорически не согласна, что ребенок умер по вине врачей. К тому же выяснились факты, которых мама Даниила не сказала.- После того, как пациент прошел курс лечения, он посетил нашу больницу повторно. Контрольный соскоб вновь показал нити мицелия (лишая. - Прим. ред.). Мальчику порекомендовали продолжить лечение и отпустили домой. Насколько мне известно, в тот день у него была температура. Но мама никуда не обратилась. На следующее утро она без ребенка и без его амбулаторной карты отправилась к фельдшеру за справкой в школу. Женщина убедила фельдшера, что второй соскоб показал отрицательный результат. Наталья Тудупова поверила на слово и выдала справку, разрешающую посещать школу. На этот счет с ней уже проведен разговор. Наш фельдшер не должна была выдавать что-либо без физического присутствия пациента и его осмотра, - говорит об одном из нарушений главный врач.Еще одним нарушением стало то, что вместо врача дерматолога в ЦРБ ребенка осматривала медсестра.- Из-за дефицита кадров у нас нет врача дерматолога. Медсестра осмотрела ребенка и отправила на анализ на соскоб. Результаты показали наличие нитей мицелия. Она порекомендовала обратиться к дерматологу в городской кожно-венерологический диспансер, но мать отказалась ехать туда. После этого медсестра созвонилась с врачом Улан-Удэнского кожвендиспансера и дистанционно обговорила дальнейшее лечение пациента, - объясняет Виктория Мунхоева.Дерматолог строго по инструкции просчитал дозу препарата «Г.», исходя из расчета на вес юного пациента. Со слов главврача, передозировки из-за этого лекарственного препарата у ребенка быть не могло. Но что тогда стало причиной гибели мальчика, которому через день было прописано идти на занятия в школу?Следующие несколько месяцев мама погибшего Даниила Мачижана провела в неизвестности. После смерти Даниила у него взяли анализы для экспертизы, а после похоронили.- Я помню, как Марина Мачижан зашла ко мне в кабинет. Она держала в руках две ампулки, которые остались в ее доме после того, как увезли Даниила, и сквозь слезы сказала: «Помогите, моего мальчика больше нет, кто виноват - неизвестно», - вспоминает адвокат Елена Шелк.Адвокат отмечает, что уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего завели лишь после обращения матери с заявлением о смерти сына спустя несколько месяцев. Так как сообщение о гибели юного пациента больница в правоохранительные органы не передала. Это стало еще одним нарушением. В качестве наказания главный врач уже получила предписание.В справке о смерти указано, что Даниил Мачижан умер из-за отека головного мозга, вирусно-бактериальной пневмонии и нескольких неуточненных вирусных и кожных инфекций. Что это были за инфекции, люди гадают всем селом. Адвокат пыталась запросить образцы, взятые с тела погибшего мальчика для независимой экспертизы. Но получить их пока не удалось.- При проведении секционного исследования трупа всегда производится забор фрагментов органов и тканей для проведения гистологического исследования. Этапами подготовки является формирование влажного архива и парафиновых блоков. Они имеют свои сроки хранения. После чего утилизируются, - говорит адвокат Елена Шелк. - Это необходимо для проведения судебно-медицинской экспертизы. Я подозреваю, что пытаться получить образцы уже поздно. Из-за чего следователь поставил перед нами вопрос об эксгумации тела.- Я нахожусь в положении, на последнем месяце беременности, не знаю, как переживу извлечение останков тела моего мальчика из могилы. Но без ответов на вопросы жить не смогу. Мне еще ребенка растить. И к кому мне бояться его вести? К фельдшеру или к врачам районной больницы? - подытоживает со слезами мама.После гибели мальчика по обращению его матери Министерство здравоохранения Бурятии организовало внеплановую проверку в Курумканской центральной районной больнице. В официальном документе минздрав пояснил, почему в роковую ночь фельдшер не сразу приехала к мальчику на вызов.«Установлено, что при обращении 14 октября фельдшер не осмотрел ребенка по причине оказания медицинской помощи другому пациенту. После оказания медицинской помощи фельдшер позвонила семье, дала рекомендации. При появлении острого состояния, требующего оказания стационарной помощи, фельдшер организовала срочную госпитализацию в Курумканскую ЦРБ».Кроме того, проверка показала, что реанимационные действия врачей в больнице соответствовали стандартам оказания медпомощи.«В стационар ребенок поступил в крайне тяжелом нестабильном состоянии с отеком головного мозга, в коме третьей степени, с высыпаниями по всему телу. При поступлении лекарственная терапия проведена в соответствии со стандартом оказания медицинской помощи при отеке головного мозга», -Однако, по выводам министерства, оказание первичной медико-санитарной помощи не осуществили должным образом. В том числе нарушения усмотрели и в порядке выдачи медицинских справок и медзаключений.В официальном ответе минздрава также упоминается, что 26 сентября, когда впервые возникло подозрение на лишай, фельдшер провела неполный осмотр ребенка. В медицинской документации не указана температура тела, какое дыхание прослушивалось в легких у мальчика во время приема, а также не указана динамика состояния Даниила Мачижана. Нарушения, о которых мы уже упоминали выше, также указаны в официальном документе проверки.Под пристальный взор министерства, а теперь и следствия попала фельдшер. Наталья Тудупова отдала медицине более 30 лет. В поселке о ней отзываются как об энергичном и грамотном специалисте, без которого жители словно без рук. Наталья в 2022 году была представлена даже к государственной награде. Отмечено, что именно на ее вверенной территории стало меньше инфарктов и инсультов. Практику ее работы с диспансерными пациентами внедряли по всей республике. Однако теперь титулованный специалист балансирует между работой и увольнением после роковой ночи, унесшей жизнь девятилетнего мальчика.Несмотря на то, что с момента гибели ребенка прошло уже полгода, медицинский состав Курумканской центральной районной больницы по сей день пребывает в растерянности и тоже ждет результата экспертизы. Любое упоминание о гибели Даниила Мачижана подталкивает сотрудников к написанию заявления на увольнение.Стоит отметить, что ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сделал акцент на том, что в стране наблюдается острый дефицит кадров. По врачам он варьируется от 25 до 26 тыс. человек, а по медицинскому персоналу в целом колеблется в пределах 50 тысяч. В пандемию ситуация с кадрами немного улучшилась за счет «ковидных» надбавок. Но как только их отменили, численность медперсонала вновь сократилась. Оставшиеся врачи ценятся на вес золота, поскольку, если уйдут и они, лечить пациентов будет некому.- Да, возможно, у нас не хватает врачей. Но те специалисты, которые трудятся в штате, все они являются медиками с колоссальным стажем работы. Патологоанатомическое вскрытие не пролило свет на случившуюся ситуацию. Опираясь на него, можно предположить, что у мальчика было хроническое заболевание. Возможно, сахарный диабет или же иммунодефицит, не имевший выраженной клинической картины. Я сама мама троих детей и прекрасно понимаю чувства Марины Мачижан. Но она открыто говорит: «Вы убили моего сына». С этим утверждением я не согласна. Мы все одна большая семья. Я с себя ответственности не снимаю. Буду отвечать и буду защищать своих коллег. Я не считаю, что кто-то из них виноват. Нам всем очень жаль, что она потеряла сына. Но произошло это не из-за конкретных людей или их действий, а, скорее, из-за скрытого заболевания мальчика, - говорит главный врач Курумканской ЦРБ Виктория Мунхоева.Был ли у погибшего мальчика какой-то фон в виде хронического заболевания, позволившего инфекции молниеносно распространиться по организму, неизвестно. Медики по сей день прокручивают в голове ту ночь, чтобы найти хоть какое-то объяснение произошедшему. Четкого ответа на вопрос, что конкретно стало причиной смерти ребенка, сегодня нет. Врачи считают, что ни таблетки, ни уколы, ни экстренные реанимационные действия не могли спровоцировать смерть Даниила. Марина, в свою очередь, уверена в обратном. Возможно, прольет свет на ситуацию очередная независимая экспертиза, ради которой придется провести эксгумацию тела мальчика.Фото: из личного архива Марины Мачижан