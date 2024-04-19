В Бурятии мошенники создали фейковый телеграм-аккаунт от имени прокурора республики Михаила Филичева

Прокуратура Бурятии сообщает, что создан фейковый телеграм-аккаунт от имени прокурора республики Михаила Филичева. В целях хищения денежных средств граждан злоумышленники уже не в первый раз используют фейковые аккаунты известных лиц в Интернет-мессенджерах.





В переписке они сообщают о якобы предстоящей проверке, необходимости подготовить определенные документы, называют данные «проверяющего» и предлагают обсудить детали с данным лицом. В дальнейшем мошенники склоняют собеседников к переводам денег на указанные им счета либо передаче сведений о номерах счетов, банковских карт и иных персональных данных.

- Предлагаем гражданам игнорировать подобные сообщения и в каждом таком случае обращаться в правоохранительные органы, - сказали в прокуратуре.





Фото: Номер один







