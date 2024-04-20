Происшествия 20.04.2024 в 09:22

45 жителей Бурятии стали жертвами мошенников за неделю

Они отдали аферистам 12 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
45 жителей Бурятии стали жертвами мошенников за неделю
По состоянию на 19 апреля жертвами интернет-преступников стали уже 884 жителя Бурятии (+ 45 за последнюю неделю). Общий ущерб от действий аферистов достиг 182 млн рублей (+ 12 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,2 млн рублей. Её лишилась жительница Закаменска.

Как рассказали в прокуратуре, на телефон женщины поступил звонок от «сотрудника» одной из банковских организаций. Он пояснил, что мошенники оформили на имя женщины кредит, поэтому для сохранения предоставленных кредитных средств ей необходимо продиктовать номер банковской карты, а также вывести имеющиеся у нее на счете сбережения на страховой счет. Требования звонившего женщина выполнила и перевела 2, 2 млн рублей на счет мошенников.

Фото: «Номер один»
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