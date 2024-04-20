Происшествия 20.04.2024 в 18:15

В Бурятии разыскивают пропавшего мужчину

Последний раз его видели пьяным на площади Советов в Улан-Удэ три месяца назад
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разыскивают пропавшего мужчину
Следственный комитет Бурятии расследует уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Баясхалана Дашинимаевича Токтохоева, 11.07.1988 года рождения.

По данным следствия, 13 января 2024 года около 20 часов в 30 минут Токтохоев находился в состоянии алкогольного опьянения на площади Советов в Улан-Удэ, после чего ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: азиатской внешности, на вид около 37 лет, рост около 170-175 см., среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие. Был одет (на момент исчезновения): куртка-пуховик темно-синего цвета, кофта с капюшоном черного цвета, штаны спортивные черного цвета, ботинки черного цвета, шапка вязаная черного цвета.

Следователи просят всех граждан, кому известны любые сведения о местонахождении Токтохоева или обстоятельствах его исчезновения, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 или 112 (полиция), 8 (3012) 44-70-93 (следственный отдел по Советскому району Улан-Удэ).
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