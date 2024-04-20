В Бурятии разыскивают пропавшего мужчину

Следственный комитет Бурятии расследует уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Баясхалана Дашинимаевича Токтохоева, 11.07.1988 года рождения.По данным следствия, 13 января 2024 года около 20 часов в 30 минут Токтохоев находился в состоянии алкогольного опьянения на площади Советов в Улан-Удэ, после чего ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: азиатской внешности, на вид около 37 лет, рост около 170-175 см., среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие. Был одет (на момент исчезновения): куртка-пуховик темно-синего цвета, кофта с капюшоном черного цвета, штаны спортивные черного цвета, ботинки черного цвета, шапка вязаная черного цвета.Следователи просят всех граждан, кому известны любые сведения о местонахождении Токтохоева или обстоятельствах его исчезновения, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 или 112 (полиция), 8 (3012) 44-70-93 (следственный отдел по Советскому району Улан-Удэ).