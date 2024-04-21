Происшествия 21.04.2024 в 12:45

В Улан-Удэ засняли перестрелку возле ночного клуба

Как сообщает прокуратура, пострадал один человек
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ засняли перестрелку возле ночного клуба
Видео перестрелки на улице Сахьяновой появилось сегодня в сети. На видеорегистратор попал момент, когда люди отбегают от дверей одного из ночных заведений столицы Бурятии, также слышны выстрелы.

Прокуратура Октябрьского района уже прокомментировала ситуацию. Как сообщили в ведомстве, сейчас идет проверка:

«По предварительным данным, около дома № 9 по ул. Сахьяновой между неустановленными лицами произошел конфликт, в ходе которого двое из участвующих открыли стрельбу из огнестрельного травматического оружия. Один человек пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются».

Также в сети появилось видео предположительного одного из участников случившегося:

«Жизнь не обходится без приключений. Меня сейчас расстреляли в упор из травмата. Один выстрел мимо, второй – под сердце. Не могу понять, как это произошло со мной. Я, видимо, кому-то дорогу перешел», - говорит на видеозаписи молодой человек.

Фото: скриншот

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