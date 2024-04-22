В Улан-Удэ неадекватный парень мешал движению автомобилей

Вечером 21 апреля в соцсетях Улан-Удэ распространилось видео с неадекватным молодым человеком, который выбежал на дорогу на ул. Терешковой и бегал между проезжающими по ней машинами.«Прибывшие на место сотрудники Госавтоиснпекции установили, что гражданин, предварительно, находится под действием наркотических веществ. На обращения полицейских он не реагировал, в связи с чем для его задержания была применена физическая сила», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: скриншот видео ТК «Весь Улан-Удэ»