В Бурятии один водитель врезался в забор, а другой – в дерево

«35-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.





Второе ДТП случилось в селе Кырен в Тункинском районе. Там на ул. Ленина 34-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» не справился с управлением и протаранил забор дома. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки авто - девушки 18 и 20 лет. Их доставили в больницу.





Два ДТП с пострадавшими произошли ранним утром 21 апреля в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, одно из происшествий случилось в Иволгинском районе вблизи села Сужа.Фото: ГИБДД Бурятии