Происшествия 22.04.2024 в 10:48

В Бурятии один водитель врезался в забор, а другой – в дерево

В авариях пострадали три человека
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии один водитель врезался в забор, а другой – в дерево
Два ДТП с пострадавшими произошли ранним утром 21 апреля в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, одно из происшествий случилось в Иволгинском районе вблизи села Сужа.

«35-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.


Второе ДТП случилось в селе Кырен в Тункинском районе. Там на ул. Ленина 34-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» не справился с управлением и протаранил забор дома. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки авто - девушки 18 и 20 лет. Их доставили в больницу.


Фото: ГИБДД Бурятии
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с 17 по 23 апреля

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