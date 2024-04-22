Житель Бурятии получил десятку за поджог транспортного объекта

Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого по ст. 275 («Государственная измена») и ст.281 («Диверсия») УК РФ.«В судебном заседании установлено, что обвиняемый осуществил поджог объекта транспортной инфраструктуры с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, чем оказал помощь иностранному государству», сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.Отметим, что подсудимый, можно сказать, легко отделался, получив срок ниже низшего предела. Ведь только по статье «Госизмена» ему грозило от 12 до 20 лет лишения свободы. В свою очередь ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия») предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.Вероятно, свою роль в столь мягком наказании сыграло то, что еще на стадии предварительного следствия мужчина полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Его дело рассматривалось в особом порядке судопроизводства.Приговор еще не вступил в законную силу.