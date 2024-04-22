Происшествия 22.04.2024 в 17:17

Житель Бурятии получил десятку за поджог транспортного объекта

Действия мужчины квалифицировали по статьям «Диверсия» и «Госизмена»
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии получил десятку за поджог транспортного объекта
Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого по ст. 275 («Государственная измена») и ст.281 («Диверсия») УК РФ.

«В судебном заседании установлено, что обвиняемый осуществил поджог объекта транспортной инфраструктуры с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, чем оказал помощь иностранному государству», сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

Отметим, что подсудимый, можно сказать, легко отделался, получив срок ниже низшего предела. Ведь только по статье «Госизмена» ему грозило от 12 до 20 лет лишения свободы. В свою очередь ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия») предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Вероятно, свою роль в столь мягком наказании сыграло то, что еще на стадии предварительного следствия мужчина полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Его дело рассматривалось в особом порядке судопроизводства.

Приговор еще не вступил в законную силу.
Теги
диверсия измена

Все новости

Житель Бурятии получил десятку за поджог транспортного объекта
22.04.2024 в 17:17
На сцене Бурятского оперного театра выступит заслуженная артистка Бурятии Елена Мохосова
22.04.2024 в 17:15
Жители Бурятии могут прислать фото своих питомцев на конкурс «Моя хвостатая ответственность
22.04.2024 в 16:57
У жителей Бурятии началась шестидневная рабочая неделя
22.04.2024 в 16:41
Впервые в Улан-Удэ состоится Пасхальный крестный ход и концерт у стен Одигитриевского собора
22.04.2024 в 16:34
Трудовые отряды мэра Улан-Удэ объявили набор волонтеров
22.04.2024 в 16:23
Шедевры Эрмитажа представят на Международном буддийском форуме в Бурятии
22.04.2024 в 16:20
В минсельхозе Бурятии подвели итоги конкурса грантов
22.04.2024 в 16:15
«ЛизаАлерт» в Бурятии просит помощи у неравнодушных граждан
22.04.2024 в 16:12
Более 10 тысяч сотрудников ВСЖД стали участниками трудового субботника
22.04.2024 в 16:10
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
Тело мужчины обнаружили на пожаре в Бурятии
Его личность сейчас устанавливается
22.04.2024 в 14:20
В Улан-Удэ медсестра осталась должна 2 млн рублей после неудачного «инвестирования»
Все взятые в кредит деньги на покупку акций оказались в руках мошенников
22.04.2024 в 12:53
Мошенники стали воровать аккаунты россиян в мессенджере Телеграм
Они это делают под видом сотрудников техподдержки мессенджера
22.04.2024 в 12:24
10 лет колонии получила жительница Бурятии за ДТП с тремя погибшими подростками
По итогам расследования ей предъявили обвинение по двум статьям УК РФ
22.04.2024 в 11:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru