47-летняя женщина пропала в Улан-Удэ

В Улан-Удэ поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о розыске 47-летней горожанки Баирмы Базарон. О её местонахождении ничего не известно с 6 апреля.«Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)», - обратились к жителям республики сотрудники «ЛизаАлерт».