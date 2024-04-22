Происшествия 22.04.2024 в 17:45

47-летняя женщина пропала в Улан-Удэ

О судьбе горожанки ничего не известно с 6 апреля
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Текст: Андрей Константинов
47-летняя женщина пропала в Улан-Удэ
В Улан-Удэ поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о розыске 47-летней горожанки Баирмы Базарон. О её местонахождении ничего не известно с 6 апреля.

«Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)», - обратились к жителям республики сотрудники «ЛизаАлерт».
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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

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