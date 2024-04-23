Происшествия 23.04.2024 в 10:40

Центр Улан-Удэ затопило нечистотами

Авария на коллекторе произошла на ул. Ленина
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Текст: Андрей Константинов
Центр Улан-Удэ затопило нечистотами
Крупная коммунальная авария произошла сегодня в центре Улан-Удэ. Из-за прорыва трубы на стальном напорном коллекторе на ул. Ленина сточные воды вышли на дорогу.


«На объекте работает спецтехника. Все оперативно откачаем. Все работы проводятся без отключения воды. Держу ситуацию на контроле, оперативно решаем проблему», - прокомментировал происшествие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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с 17 по 23 апреля

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