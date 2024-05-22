Культура 22.05.2024 в 10:29

Рэпер из Бурятии вышел в десятку лучших исполнителей

Он попал в финальный отбор фестиваля STEREOLETO
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Текст: Елена Кокорина
Рэпер из Бурятии вышел в десятку лучших исполнителей

Жителей Бурятии просят поддержать местного рэпера LUTAAR, попавшего в финальный этап отбора музыкального фестиваля STEREOLETO.

- Из тысяч заявок эксперты выбрали именно его, - сообщают в Бурятской филармонии. - Всё, что теперь нужно – это ваш голос. Нужна поддержка каждого из вас, поэтому просто перейдите по ссылке и выберите LUTAAR. Пусть голос этого парня зазвучит на фестивале в Питере!

Добавим, что более 20 лет назад STEREOLETO начинался как фестиваль передовой музыки со всего света и знакомил с самым интересным из мира инди, электроники, трип-хопа и альтернативы. Сейчас – это культурная достопримечательность и один из символов Санкт-Петербурга, который выявляет все самое прогрессивное, что есть в российской (и не только) музыке на данный момент.

Фото: страница ВКонтакте «Фестиваль STEREOLETO»

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