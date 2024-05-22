Почти пять тысяч педагогов Бурятии получили увеличенные выплаты до 10 тысяч рублей

Почти 5 тысяч педагогов Бурятии получили увеличенные выплаты до 10 тысяч рублей. Речь идёт о выплатах за классное руководство и кураторство в школах, колледжах и техникумах в населённых пунктах до 100 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Увеличенные выплаты в Бурятии получили 4662 классных руководителя в 397 общеобразовательных организациях и 254 куратора в 16 учреждениях среднего профессионального образования.

Напомним, выплаты классным руководителям и кураторам групп увеличены вдвое по поручению Президента России, озвученному в послании 2024 года Федеральному Собранию.

Теперь в населенных пунктах (городах, райцентрах, поселках, селах) с населением менее 100 тысяч человек работники сферы образования с апреля получают до 10 тысяч рублей выплат.

Право на выплату имеют педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования, на которых приказом возложено классное руководство и кураторство в конкретных классах или группах.

Ранее постановлением правительства России эта выплата для работников общеобразовательных учреждений была установлена с 1 сентября 2020 года, а для работников учреждений среднего профессионального образования - с 1 сентября 2021 года. Она составляла до 5 тысяч рублей.





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