Происшествия 14.05.2024 в 13:12
В Бурятии за мать, убившую двух детей, объявлена награда в 500 тысяч рублей
Тела младенцев нашли много лет назад, но установить их мать до сих пор не удалось
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники полиции и Следственного комитета продолжают розыск матери двух новорожденных детей, тела которых в разное время были обнаружены в пригородах Улан-Удэ.
Тело новорожденной девочки европейской внешности было найдено 8 октября 2010 года в заброшенном здании водохранилища на ул. Стартовая в поселке Аэропорт. Оперативно установить её мать тогда не удалось.
28 мая 2017 на протоке Уды в районе улицы Гавань было найдено тело еще одного новорожденного ребенка. Его обнаружил мужчина, прогуливающийся по берегу реки. Тогда правоохранители отрабатывали женские консультации, списки беременных женщин с похожими сроками, больницы, куда женщина могла обратиться после родов. Но и на этот раз выйти на след злоумышленницы не удалось.
Позже, в результате проведенных молекулярно-генетических экспертиз выяснилось, что биологической матерью этих детей является одно и то же лицо.
Попытки найти мать детей не прекращаются до сих пор.
«Всем, кто располагает значимой информацией о данных происшествиях, просьба звонить в полицию по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112). За информацию, способствующую установлению биологических родителей найденных детей, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: «Номер один»
Тело новорожденной девочки европейской внешности было найдено 8 октября 2010 года в заброшенном здании водохранилища на ул. Стартовая в поселке Аэропорт. Оперативно установить её мать тогда не удалось.
28 мая 2017 на протоке Уды в районе улицы Гавань было найдено тело еще одного новорожденного ребенка. Его обнаружил мужчина, прогуливающийся по берегу реки. Тогда правоохранители отрабатывали женские консультации, списки беременных женщин с похожими сроками, больницы, куда женщина могла обратиться после родов. Но и на этот раз выйти на след злоумышленницы не удалось.
Позже, в результате проведенных молекулярно-генетических экспертиз выяснилось, что биологической матерью этих детей является одно и то же лицо.
Попытки найти мать детей не прекращаются до сих пор.
«Всем, кто располагает значимой информацией о данных происшествиях, просьба звонить в полицию по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112). За информацию, способствующую установлению биологических родителей найденных детей, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: «Номер один»
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