Происшествия 14.05.2024 в 15:22

В Бурятии разыскивают матерей еще двух мертвых младенцев

За информацию о женщинах гарантировано вознаграждение
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разыскивают матерей еще двух мертвых младенцев
В Бурятии в рамках возбужденных уголовных дел правоохранители продолжают поиски матерей новорожденных детей, которые были найдены мертвыми.

Как сообщили в МВД Бурятии, тело одного из них было обнаружено 16 декабря 2019 года между домами № 17 и 21 по ул. Ключевская в Гусиноозерске. Тогда несколько местных жителей возле одного из домов увидели возню двух собак, а приблизившись, в пасти у одной из них разглядели ребенка. Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы.

По факту обнаружения тела новорожденного мальчика было возбуждено уголовное дело, начались поиски его матери, однако они результатов не дали.

Тело еще одного новорожденного мальчика европейской внешности прохожие нашли 9 мая 2021 года на берегу реки Селенга в селе Сотниково. Оно уже было частично объедено рыбами и птицами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Тогда следователи также проверяли информацию о роженицах, стоявших на учете, и даже брали у них образцы ДНК. Но, как и в предыдущем случае, мать мальчика найти не удалось.

«Всем, кто располагает значимой информацией по данным происшествиям, просьба звонить в полицию по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112). За информацию, способствующую установлению биологических родителей найденных детей, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.

Напомним, вознаграждение также объявлено за информацию о матери двух новорожденных детей, тела которых нашли в пригородах Улан-Удэ в 2010 и 2017 годах.

Фото: russianstock.ru

Все новости

В Бурятии разыскивают матерей еще двух мертвых младенцев
14.05.2024 в 15:22
Полицейские Бурятии задержали около 20 преступников
14.05.2024 в 15:19
Жителям Бурятии рассказали, как быстро и легко заказать кадастровые работы
14.05.2024 в 15:05
Жителя Улан-Удэ пять раз судили по одному и тому же делу
14.05.2024 в 14:55
В Улан-Удэ сразу пять машин попали в ДТП
14.05.2024 в 14:04
В Бурятию вернулось три сотни бойцов СВО
14.05.2024 в 13:54
Жители Бурятии соберутся на Зеленый Марафон
14.05.2024 в 13:23
В Бурятии за мать, убившую двух детей, объявлена награда в 500 тысяч рублей
14.05.2024 в 13:12
Юрий Трутнев представил депутатам планы по развитию Дальнего Востока и Арктики
14.05.2024 в 12:30
В Улан-Удэ задержали мужчину с синтетическим наркотиком
14.05.2024 в 12:10
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

Читайте также
Жителя Улан-Удэ пять раз судили по одному и тому же делу
Все предыдущие приговоры отменялись вышестоящими инстанциями
14.05.2024 в 14:55
В Улан-Удэ сразу пять машин попали в ДТП
На месте работают сотрудники ГИБДД и медики
14.05.2024 в 14:04
В Бурятии за мать, убившую двух детей, объявлена награда в 500 тысяч рублей
Тела младенцев нашли много лет назад, но установить их мать до сих пор не удалось
14.05.2024 в 13:12
В Улан-Удэ задержали мужчину с синтетическим наркотиком
При проверке документов он сам сознался в наличии у него запрещенки
14.05.2024 в 12:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru