Происшествия 14.05.2024 в 15:22
В Бурятии разыскивают матерей еще двух мертвых младенцев
За информацию о женщинах гарантировано вознаграждение
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в рамках возбужденных уголовных дел правоохранители продолжают поиски матерей новорожденных детей, которые были найдены мертвыми.
Как сообщили в МВД Бурятии, тело одного из них было обнаружено 16 декабря 2019 года между домами № 17 и 21 по ул. Ключевская в Гусиноозерске. Тогда несколько местных жителей возле одного из домов увидели возню двух собак, а приблизившись, в пасти у одной из них разглядели ребенка. Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы.
По факту обнаружения тела новорожденного мальчика было возбуждено уголовное дело, начались поиски его матери, однако они результатов не дали.
Тело еще одного новорожденного мальчика европейской внешности прохожие нашли 9 мая 2021 года на берегу реки Селенга в селе Сотниково. Оно уже было частично объедено рыбами и птицами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Тогда следователи также проверяли информацию о роженицах, стоявших на учете, и даже брали у них образцы ДНК. Но, как и в предыдущем случае, мать мальчика найти не удалось.
«Всем, кто располагает значимой информацией по данным происшествиям, просьба звонить в полицию по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112). За информацию, способствующую установлению биологических родителей найденных детей, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.
Напомним, вознаграждение также объявлено за информацию о матери двух новорожденных детей, тела которых нашли в пригородах Улан-Удэ в 2010 и 2017 годах.
Фото: russianstock.ru
Как сообщили в МВД Бурятии, тело одного из них было обнаружено 16 декабря 2019 года между домами № 17 и 21 по ул. Ключевская в Гусиноозерске. Тогда несколько местных жителей возле одного из домов увидели возню двух собак, а приблизившись, в пасти у одной из них разглядели ребенка. Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы.
По факту обнаружения тела новорожденного мальчика было возбуждено уголовное дело, начались поиски его матери, однако они результатов не дали.
Тело еще одного новорожденного мальчика европейской внешности прохожие нашли 9 мая 2021 года на берегу реки Селенга в селе Сотниково. Оно уже было частично объедено рыбами и птицами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Тогда следователи также проверяли информацию о роженицах, стоявших на учете, и даже брали у них образцы ДНК. Но, как и в предыдущем случае, мать мальчика найти не удалось.
«Всем, кто располагает значимой информацией по данным происшествиям, просьба звонить в полицию по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112). За информацию, способствующую установлению биологических родителей найденных детей, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.
Напомним, вознаграждение также объявлено за информацию о матери двух новорожденных детей, тела которых нашли в пригородах Улан-Удэ в 2010 и 2017 годах.
Фото: russianstock.ru