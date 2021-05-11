В Бурятии на берегу реки нашли тело новорожденного мальчика

Следователи просят помощи в поисках матери ребенка





Днем 9 мая в селе Сотниково на берегу Селенги прохожие обнаружили тело новорожденного мальчика европеоидной расы с обрезанной пуповиной. Оно уже было частично объедено рыбами и птицами. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Бурятии, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).



«В рамках судебно-медицинской экспертизы выясняются причины и давность смерти младенца, а также другие сведения, имеющие значение для дела. В настоящее время следствием с учетом предположительных сроков рождения мальчика проверяются сведения о роженицах, стоявших на учете, в первую очередь, в населенных пунктах, расположенных выше по течению реки. Изымаются образцы для проведения сравнительных ДНК-исследований», - рассказали в следственном ведомстве.Следователи просят всех граждан, кому известны любые сведения об обстоятельствах смерти ребенка или о его родителях, позвонить по телефонам: 8 (3012) 21-43-95 (отдел криминалистики следственного управления), 8 (30130) 41-0-30 (следственный отдел по Иволгинскому району) или 102 (полиция).Фото: Следственный комитет Бурятии