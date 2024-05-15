Происшествия 15.05.2024 в 09:39

В Бурятии тушат несколько лесных пожаров

В их ликвидации участвует более сотни пожарных
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии тушат несколько лесных пожаров

Сегодня утром, 15 мая, продолжаются работы по тушению четырех лесных пожаров в Еравнинском, Муйском и Прибайкальском районах. Всего за прошедшие сутки в Бурятии потушили шесть возгораний, сообщают в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

На тушении работают 114 пожарных десантника и около 30 человек из числа лесной охраны. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники.

- Новых возгораний не обнаружено, пожары в Муйском районе локализованы, - добавили в ведомстве.

Республиканское агентство лесного хозяйства также напоминает, что в Бурятии введён особый противопожарный режим. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

Фото: РАЛХ

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