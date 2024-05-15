Житель Бурятии разбил автомобиль об корову

Еще одно ДТП случилось утром 14 мая на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита в 12 км от села Сосново-Озерское. Там 50-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Лит Ас Ноа» не справилась с управлением и перевернулась. В результате аварии 69-летняя пассажирка машины получила травмы.





ДТП произошло около 10 часов вечера 14 мая на автодороге Улан-Удэ – Кяхта. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 5 км от села Тохой 49-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» сбил корову. В результате аварии пострадали сам водитель и 55-летняя пассажирка машины. К счастью, травмы оказались не очень серьезными. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, госпитализация им не потребовалась.Фото: ГИБДД Бурятии