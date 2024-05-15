В Улан-Удэ пьяный водитель «Ниссана» сбил 11-летнего школьника на мопеде

Еще одно пьяное ДТП произошло поздним вечером в Селенгинском районе. Там 50-летний пьяный водитель автомобиля «Хонда Фит Шатл», ехавший со стороны Кяхты в направлении Гусиноозерска, вблизи села Новоселенгинск не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате аварии травмы получила 51-летняя пассажирка машины.







ДТП случилось вечером 14 мая в СНТ «Металлист» в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД, 35-летний мужчина за рулем автомобиля «Ниссан Авенир» не уступил дорогу и сбил мопед «Рэйсер» под управлением 11-летнего школьника. В результате аварии 12-летний пассажир мопеда получил перелом голеностопного сустава и был госпитализирован.Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель иномарки оказался пьян, результат его освидетельствования показал 1,52 мг/л. За пьяное вождение мужчина привлечен к административной ответственности. Кроме того, протокол составлен в отношении матери, которая дала мопед своему 11-летнему сыну.Фото: ГИБДД Бурятии