Происшествия 15.05.2024 в 10:47

В Улан-Удэ пьяный водитель «Ниссана» сбил 11-летнего школьника на мопеде

В аварии перелом получил 12-летний пассажир байка
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяный водитель «Ниссана» сбил 11-летнего школьника на мопеде
ДТП случилось вечером 14 мая в СНТ «Металлист» в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД, 35-летний мужчина за рулем автомобиля «Ниссан Авенир» не уступил дорогу и сбил мопед «Рэйсер» под управлением 11-летнего школьника. В результате аварии 12-летний пассажир мопеда получил перелом голеностопного сустава и был госпитализирован.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель иномарки оказался пьян, результат его освидетельствования показал 1,52 мг/л. За пьяное вождение мужчина привлечен к административной ответственности. Кроме того, протокол составлен в отношении матери, которая дала мопед своему 11-летнему сыну.

Еще одно пьяное ДТП произошло поздним вечером в Селенгинском районе. Там 50-летний пьяный водитель автомобиля «Хонда Фит Шатл», ехавший со стороны Кяхты в направлении Гусиноозерска, вблизи села Новоселенгинск не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате аварии травмы получила 51-летняя пассажирка машины.


Фото: ГИБДД Бурятии
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