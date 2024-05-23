Происшествия 23.05.2024 в 12:59

В Улан-Удэ осудили подростка, состоящего на службе у мошенников

Парню придется не только отсидеть, но и компенсировать многомиллионный ущерб потерпевшим
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ осудили подростка, состоящего на службе у мошенников
В Улан-Удэ суды рассмотрели уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, входящего в группировку телефонных мошенников.

Как рассказали в пресс-службе Верховного суда Бурятии, подросток в поисках заработка вступил в сговор с телефонными мошенниками, работавшими по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Парню отвели роль курьера. Он ездил к жертвам аферистов и забирал у них деньги, большую часть из которых перечислял своим «работодателям», а 10% оставлял себе в качестве вознаграждения.

По итогам расследования молодому человеку инкриминировали 11 эпизодов мошенничества. Районный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с парня в пользу потерпевших 2 миллиона 847 тысяч рублей – сумму причиненного им ущерба. Для удовлетворения этих требований на имущество молодого человека, включая земельный участок, наложили арест.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники обжаловали его как в части наказания, так и в части удовлетворения исков потерпевших. Сторона защиты полагала, что суд не в полной мере учел несовершеннолетний возраст осужденного, признание им вины, его положительные характеристики. Однако добиться результата им не удалось.

«Проверив материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции приговор районного суда оставил без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитников – без удовлетворения», - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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