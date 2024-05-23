В Улан-Удэ осудили подростка, состоящего на службе у мошенников

В Улан-Удэ суды рассмотрели уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, входящего в группировку телефонных мошенников.Как рассказали в пресс-службе Верховного суда Бурятии, подросток в поисках заработка вступил в сговор с телефонными мошенниками, работавшими по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Парню отвели роль курьера. Он ездил к жертвам аферистов и забирал у них деньги, большую часть из которых перечислял своим «работодателям», а 10% оставлял себе в качестве вознаграждения.По итогам расследования молодому человеку инкриминировали 11 эпизодов мошенничества. Районный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с парня в пользу потерпевших 2 миллиона 847 тысяч рублей – сумму причиненного им ущерба. Для удовлетворения этих требований на имущество молодого человека, включая земельный участок, наложили арест.Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники обжаловали его как в части наказания, так и в части удовлетворения исков потерпевших. Сторона защиты полагала, что суд не в полной мере учел несовершеннолетний возраст осужденного, признание им вины, его положительные характеристики. Однако добиться результата им не удалось.«Проверив материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции приговор районного суда оставил без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитников – без удовлетворения», - сообщили в Верховном суде Бурятии.Фото: «Номер один»