Происшествия 24.05.2024 в 14:06
Следственный комитет раскрыл подробности задержания чиновника мэрии Улан-Удэ
Он получил взятку в размере 640 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии рассказал подробности о задержании чиновника мэрии Улан-Удэ, подозреваемого в получении взятки. Как сообщили в следственном ведомстве, речь идет о заместителе директора - начальнике инженерно-технической группы муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию». Известно, что ему всего 30 лет.
«По данным следствия, с декабря 2023 по апрель 2024 года между образовательными учреждениями Улан-Удэ, подведомственными Комитету по образованию, были заключены ряд договоров с коммерческой организаций на установку систем охранной сигнализации. 21 мая чиновник при встрече с подрядчиком получил взятку в размере 640 тысяч рублей. Пообещав за вознаграждение в дальнейшем отстаивать его коммерческие интересы по заключению договоров, а также беспрепятственно принимать выполненные на объектах работы. При получении денег чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он заключен под стражу», - рассказали следователи.
Как отметили в Следственном комитете, преступление выявили сотрудники УФСБ Бурятии. Сейчас делом занимается второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Республике Бурятия.
«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», сообщили в следственном ведомстве.
Фото: «Номер один»
«По данным следствия, с декабря 2023 по апрель 2024 года между образовательными учреждениями Улан-Удэ, подведомственными Комитету по образованию, были заключены ряд договоров с коммерческой организаций на установку систем охранной сигнализации. 21 мая чиновник при встрече с подрядчиком получил взятку в размере 640 тысяч рублей. Пообещав за вознаграждение в дальнейшем отстаивать его коммерческие интересы по заключению договоров, а также беспрепятственно принимать выполненные на объектах работы. При получении денег чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он заключен под стражу», - рассказали следователи.
Как отметили в Следственном комитете, преступление выявили сотрудники УФСБ Бурятии. Сейчас делом занимается второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Республике Бурятия.
«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», сообщили в следственном ведомстве.
Фото: «Номер один»
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