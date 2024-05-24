Пьяный житель Бурятии застрелил односельчанина

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Заиграевского района. Он обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в селе Новоильинске. 7 марта в течение дня он употреблял спиртное напитки, после чего под вечер пришел в гости к соседям, где находилась компания односельчан. Мужчина хотел присоединиться к застолью, однако его не пустили внутрь. Тогда обвиняемый с обидой вернулся домой, зарядил охотничье ружье, которое хранил незаконно, после чего вышел на улицу. Сначала он несколько раз выстрелил в воздух, а затем произвел прицельный выстрел в грудь мужчины, подошедшему к нему от соседнего дома, чтобы успокоить. От полученной раны тот скончался на месте. Злоумышленник бросил ружье и скрылся, однако вскоре его задержали.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии