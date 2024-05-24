Происшествия 24.05.2024 в 16:05
В Улан-Удэ дети спалили автомобиль
Огонь также повредил два гаража
Текст: Андрей Константинов
Вчера днем на улице Мокрова в Улан-Удэ загорелся автомобиль, стоящий возле гаражей.
Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. Основная версия - детская шалость с огнём.
Фото: МЧС Бурятии
«В результате пожара автомобиль уничтожен полностью, также повреждены два гаража. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.
Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. Основная версия - детская шалость с огнём.
Фото: МЧС Бурятии
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