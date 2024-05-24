В Улан-Удэ дети спалили автомобиль

«В результате пожара автомобиль уничтожен полностью, также повреждены два гаража. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.





Вчера днем на улице Мокрова в Улан-Удэ загорелся автомобиль, стоящий возле гаражей.Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. Основная версия - детская шалость с огнём.Фото: МЧС Бурятии