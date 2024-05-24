Происшествия 24.05.2024 в 16:05

В Улан-Удэ дети спалили автомобиль

Огонь также повредил два гаража
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ дети спалили автомобиль
Вчера днем на улице Мокрова в Улан-Удэ загорелся автомобиль, стоящий возле гаражей.

«В результате пожара автомобиль уничтожен полностью, также повреждены два гаража. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.


Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. Основная версия - детская шалость с огнём.

Фото: МЧС Бурятии

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