Происшествия 25.05.2024 в 15:02

В Улан-Удэ снова сошли с рельсов вагоны

Происшествие случилось на станции «Медведчиково»
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ снова сошли с рельсов вагоны

Вчера вечером в Улан-Удэ с рельсов сошли вагоны на станции «Медведчиково». Бурятская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования.

«Все произошло вчера, 24 мая, на подъездном пути необщего пользования. Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются»,

- рассказали в транспортной прокуратуре.
Напомним, ранее происшествие на железной дороге случилось 12 мая на станции «Наушки». Там сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Как сообщили в вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7», в результате инцидента никто не пострадал. Происшествие не помешало движению пассажирских и грузовых поездов. Последствия ситуации ликвидировали аварийно-восстановительные бригады.


Еще одно происшествие случилось в самом начале мая. Тогда Бурятская транспортная прокуратура организовала проверка по факту схода полувагонов в Улан-Удэ.

«По предварительной информации, 1 мая на подъездном пути необщего пользования Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода при производстве маневровых работ произошел сход 3 полувагонов, груженных углем»,

- сообщили в ведомстве.


Движение поездов также не приостанавливалось, пострадавших не было. На месте происшествия провели восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выяснили.

Фото: «Кяхта-инфо.24/7 и Транспортная прокуратура.


 

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поезда транспортная прокуратура вагоны жд

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