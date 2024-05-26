В Бурятии продолжают гореть леса

За прошедшие сутки в республике обнаружено 5 лесных пожаров в Баунтовском, Заиграевском, Кяхтинском, Муйском, Северо - Байкальском районах республики, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Главной причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем, и только в одной случае - из-за сухой грозы (Баунтовский район).





- Продолжаются работы по тушению 10 лесных пожаров, в том числе пожаров возникших ранее в Баргузинском, Муйском, Еравнинском районах. Ликвидированы возгорания в Заиграевском, Муйском (участковое лесничество Муяканское) и в Северо-Байкальском районах. В Усть-Баргузинское лесничестве, Еравнинском, Кяхтинском и Муйском (Таксимовское лесничество), пожары локализованы, - уточнили в РАЛХ.

На утро 26 мая продолжаются работы по дотушиванию трех локализованных очагов и тушению трех лесных пожаров на территории Баргузинского района (Куйтунское лесничество),Баунтовского района и Северо-Байкальского района (Северомуйское участковое лесничество).

Напомним, в Баргузинском районе 23 мая были обнаружены крупные лесные пожары. Туда были собраны пожарные службы со всей республики. Площадь возгорания составила почти 500 гектаров.





Фото: скринщот видео, РАЛХ