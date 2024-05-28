В Бурятии полицейский поплатился за китаянку

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии о заключении под стражу полицейского. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый занимал должность инспектора по особым поручениям отделения контрольно-надзорной деятельности отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД Бурятии.По версии следствия, полицейский из личной заинтересованности закрыл глаза на фиктивный брак между гражданкой КНР и гражданином России. Благодаря этому иностранка получила разрешение на временное проживание на территории РФ.Фото: «Номер один»