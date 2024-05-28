Происшествия 28.05.2024 в 17:03
«Используя подарки, склонил сотрудников полиции к проведению фиктивных проверок»
Следственный комитет Бурятии рассказал о миграционных махинациях с участием полицейских
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии раскрыл подробности уголовного преследования сотрудника полиции из Управления по вопросам миграции МВД Бурятии. Как выяснилось, он и еще один полицейский оказывали услуги преступной группе, занимавшейся организацией незаконной миграции через фиктивные браки.
Напомним, в декабре прошлого года следственное ведомство сообщило о крупном уголовном деле в отношении нескольких лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции. В их число, в частности, входили адвокат, сотрудница городского отдела управления ЗАГСа и один иностранец.
«В октябре-ноябре 2022 года обвиняемые в составе организованной группы за денежное вознаграждение способствовали выдаче по подложным документам разрешений на временное проживание в России четырем иностранцам путем оформления для них фиктивных браков с местными жителями и изготовления других подложных документов. Помимо этого, один из участников группы, используя личное знакомство и передав подарки, склонил двух сотрудников полиции из подразделений по вопросам миграции к проведению фиктивных проверок. В их ходе должностные лица, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, не отразили известные им сведения о фактическом отсутствии брачных отношений у указанных иностранцев и их фиктивной постановке на учет по месту пребывания. Данные факты противоправных действий со стороны полицейских выявили при расследовании основного уголовного дела», - рассказали в Следственном комитете.
На данный момент следственные действия по уголовному делу в отношении одного из полицейских уже завершены. В ближайшее время дело направится в суд. Расследование уголовного дела в отношении второго сотрудника полиции продолжается, он взят под стражу. Также продолжается расследование в отношении остальных участников организованной группы.
Фото: «Номер один»
Напомним, в декабре прошлого года следственное ведомство сообщило о крупном уголовном деле в отношении нескольких лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции. В их число, в частности, входили адвокат, сотрудница городского отдела управления ЗАГСа и один иностранец.
«В октябре-ноябре 2022 года обвиняемые в составе организованной группы за денежное вознаграждение способствовали выдаче по подложным документам разрешений на временное проживание в России четырем иностранцам путем оформления для них фиктивных браков с местными жителями и изготовления других подложных документов. Помимо этого, один из участников группы, используя личное знакомство и передав подарки, склонил двух сотрудников полиции из подразделений по вопросам миграции к проведению фиктивных проверок. В их ходе должностные лица, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, не отразили известные им сведения о фактическом отсутствии брачных отношений у указанных иностранцев и их фиктивной постановке на учет по месту пребывания. Данные факты противоправных действий со стороны полицейских выявили при расследовании основного уголовного дела», - рассказали в Следственном комитете.
На данный момент следственные действия по уголовному делу в отношении одного из полицейских уже завершены. В ближайшее время дело направится в суд. Расследование уголовного дела в отношении второго сотрудника полиции продолжается, он взят под стражу. Также продолжается расследование в отношении остальных участников организованной группы.
Фото: «Номер один»
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