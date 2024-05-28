Происшествия 28.05.2024 в 17:38

В Муйском районе Бурятии продолжается борьба с крупными лесными пожарами

Огонь бушует на площади 9 тысяч гектаров
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Текст: Андрей Константинов
В Муйском районе Бурятии продолжается борьба с крупными лесными пожарами
В Муйском районе Бурятии продолжают тушить лесной пожар, действующий в 7 км от поселка Таксимо. По данным вайбер-чата «Муя-инфо.24/7», его площадь сейчас составляет 7 тысяч гектаров.

Как рассказали в чате, сейчас наращиваются силы и средства задействованной в борьбе с огнем группировки. Так двумя вертолетами к месту тушения доставлены 26 пожарных-десантников и 4 сотрудника лесной охраны. Также планируется доставка еще 30 сотрудников лесной охраны из шести районов Бурятии.

«Продолжается опашка северо-западной кромки пожара, продолжаются отжиги - встречный пал», - сообщает «Муя-инфо.24/7».

Отметим, еще один крупный лесной пожар в районе действует в 5 км от Северомуйска. Его площадь составляет 2000 га. Там с огнем борются 57 человек и 9 единиц техники.

Фото: РАЛХ
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