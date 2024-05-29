Житель Бурятии не дождался трактора за полмиллиона рублей

49-летний житель Баргузинского района Бурятии стал жертвой интернет-мошенников. Мужчина потерял 564 тысяч рублей, оплатив, как он полагал, покупку на сайте мини-трактора с дополнительным оборудованием к нему и их доставку.Как рассказали в МВД Бурятии, сельчанин оформил онлайн-заказ ещё 24 апреля. Затем, получив договор купли-продажи, по предложению лже-менеджера компании полностью оплатил сельхозтехнику и её транспортировку по отправленным на почту реквизитам.Однако спустя несколько дней заказ так и не пришёл. Работник фирмы объяснил, что доставка задерживается в связи с майскими праздниками, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Трек-номер для отслеживания пути он также не предоставил. После многочисленных попыток дозвониться до продавца мужчина понял, что его обманули.Фото: «Номер один»