Происшествия 29.05.2024 в 15:47
Двух человек госпитализировали после лобового ДТП в Бурятии
Авария произошла на трассе в районе села Тресково
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП произошло сегодня днем на 367-м км федеральной трассы «Байкал» в районе села Тресково. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, автомобиль Daihatsu, ехавший со стороны Улан-Удэ, совершил лобовое столкновение с автомобилем Honda CR-Z.
В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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