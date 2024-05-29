Двух человек госпитализировали после лобового ДТП в Бурятии

Крупное ДТП произошло сегодня днем на 367-м км федеральной трассы «Байкал» в районе села Тресково. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, автомобиль Daihatsu, ехавший со стороны Улан-Удэ, совершил лобовое столкновение с автомобилем Honda CR-Z.





В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»