Происшествия 30.05.2024 в 17:50
«Поставили на колени, включили запись»
Подростка, обвиняемого в надругательстве над второклассником, заставили извиняться на камеру
Текст: КП-Новосибирск
В одном из посёлков Новосибирской области троих 12-летних подростков обвинили в надругательстве над второклассником. Как сообщает КП-Новосибирск, есть версия, что 24 мая школьники затащили младшего мальчика в рощу и там начали свои издевательства. Сейчас этим делом занимаются следователи, но подозреваемых отпустили почти сразу, ведь им нет 14 лет (возраст уголовной ответственности).
Тем временем о ЧП в роще поползли слухи по посёлку. Там считают зачинщиком издевательств над мальчиком 12-летнего Алексея (имя изменено). Его мама просит взрослых дождаться результатов расследования и не устраивать самосуд, она рассказывает, как сына после шумихи избили старшеклассники.
- Я просто теперь боюсь за его жизнь. Из-за сплетен в сельском чате сына поймали старшие парни, им около 15 лет и начали мстить. Он им сказал, что надругательства не было, они в ответ: «Ну люди же говорят». Лешу избили, поставили на колени, включили запись и заставили извиниться «перед пацанами» на камеру, потом выложили это в Телеграм. Ребёнок вернулся домой с синим ухом, синяком, хромая, - рассказала мама 12-летнего подозреваемого.
Она считает, что сын не мог надругаться над младшим мальчиком.
На сына женщины многие жаловались в посёлке и до этого случая. Говорят, он угрожал другим детям, а ещё воровал в магазинах. Мать признает, что сына ловили на кражах.
- У нас благополучная семья, я не пью, у ребенка все есть, деньги карманные даем. Но Леша - трудный ребенок, действительно, воровал в магазинах по просьбе старших ребят, иногда по заказу скупщиков, мол, своруй, а я у тебя за копейки куплю. Краденое раздавал друзьям или покупал им сладости, игрушки. Когда Лешу ловили, он возвращал деньги. Даже в специальный центр попадал из-за этого. И пока там был, все равно его обвиняли в кражах. Вот с тех пор, наверное, он всегда виноватый, чуть что случится, так сразу подозревают сына, - рассказала мать ребенка. - Сейчас следователи разберутся и все будет ясно, были там надругательства или нет. Но то, что cына били из-за сообщений в сельских чатах — это подсудное дело. Я тоже могла написать заявление, но пока этого не сделала.
Тем временем о ЧП в роще поползли слухи по посёлку. Там считают зачинщиком издевательств над мальчиком 12-летнего Алексея (имя изменено). Его мама просит взрослых дождаться результатов расследования и не устраивать самосуд, она рассказывает, как сына после шумихи избили старшеклассники.
- Я просто теперь боюсь за его жизнь. Из-за сплетен в сельском чате сына поймали старшие парни, им около 15 лет и начали мстить. Он им сказал, что надругательства не было, они в ответ: «Ну люди же говорят». Лешу избили, поставили на колени, включили запись и заставили извиниться «перед пацанами» на камеру, потом выложили это в Телеграм. Ребёнок вернулся домой с синим ухом, синяком, хромая, - рассказала мама 12-летнего подозреваемого.
Она считает, что сын не мог надругаться над младшим мальчиком.
На сына женщины многие жаловались в посёлке и до этого случая. Говорят, он угрожал другим детям, а ещё воровал в магазинах. Мать признает, что сына ловили на кражах.
- У нас благополучная семья, я не пью, у ребенка все есть, деньги карманные даем. Но Леша - трудный ребенок, действительно, воровал в магазинах по просьбе старших ребят, иногда по заказу скупщиков, мол, своруй, а я у тебя за копейки куплю. Краденое раздавал друзьям или покупал им сладости, игрушки. Когда Лешу ловили, он возвращал деньги. Даже в специальный центр попадал из-за этого. И пока там был, все равно его обвиняли в кражах. Вот с тех пор, наверное, он всегда виноватый, чуть что случится, так сразу подозревают сына, - рассказала мать ребенка. - Сейчас следователи разберутся и все будет ясно, были там надругательства или нет. Но то, что cына били из-за сообщений в сельских чатах — это подсудное дело. Я тоже могла написать заявление, но пока этого не сделала.
Тегинасилие