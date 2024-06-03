В Улан-Удэ возле поселка Исток фура насмерть сбила мужчину. Это произошло в ночь с воскресенья на понедельник в 01.00 часов.

- Мужчина 1994 г.р. в состоянии опьянения, управляя грузовым автомобилем «Вольво», следуя со стороны г. Улан-Удэ на 454 км а/д «Р-258 Байкал», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода. В результате наезда пешеход скончался на месте происшествия, - сообщили в госавтоинспекции.

По предварительным данным, погибшему мужчине было на вид 55 лет, азиатской внешности, ФИО пока не установлено.

Телеграм канал «Весь Улан-Удэ», по свидетельствам очевидцев, сообщил, что наезд был настолько сильным, что части тела сбитого пешехода разнесло по всей дороге.

Фото: скриншот видео, телеграм-канал "Весь Улан-Удэ"



