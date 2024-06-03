В Северобайкальске из-за неисправной розетки полностью сгорела квартира

Сообщение о загорании в многоквартирном доме в Северобайкальске поступило сегодня утром. На момент прибытия первого подразделения квартира на пятом этаже горела полностью.

- Из соседней квартиры пожарные спасли и вывели два человека через подъезд. Пожар на площади 52 кв.м. ликвидировали 7 человек и 3 единицы техники МЧС России. Травмированных и погибших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

В результате пожара сгорела полностью вся квартира. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, а именно - неисправная розетка.

Спасатели напомнили, что своевременная замена неисправных розеток и ветхой электропроводки поможет избежать пожара и спасет жизнь и имущество. Ремонт электроустройств и обслуживание проводки доверяй нужно доверять только профессионалам.

Фото: ГУ МЧС России по Бурятии