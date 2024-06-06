Происшествия 06.06.2024 в 10:14

Утром в Улан-Удэ тушили большой пожар

Его причины устанавливает дознаватель
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Текст: Елена Кокорина
Утром в Улан-Удэ тушили большой пожар

Сегодня ранним утром огнеборцы ликвидировали пожар по улице Забайкальская в Улан-Удэ. Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, возник он в производственном здании.

- На момент прибытия первого подразделения наблюдалось скрытое загорание кровли здания. Пожар был ликвидирован на общей площади 170 квадратных метров. Пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 25 человек личного состава Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и 6 единиц техники, - комментируют в ведомстве.

Для установления обстоятельств и причины пожара на месте работает дознаватель МЧС России.

Фото: скриншот видео РА ГО и ЧС

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