Происшествия 06.06.2024 в 10:21
В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов столкнулись несколько машин
Причиной ДТП стала буксировка автомобиля
В Улан-Удэ на дороге по проспекту Автомобилистов ночью произошло массовое ДТП из-за буксировки. По предварительной информации, Toyota Celica буксировала Жигули, двигаясь по мосту. В них врезалась Audi, после чего в ДТП попал Subaru Forester, который ехал следом.
- ДТП произошло около часу ночи 6 июня. Пострадавших нет, - прокомментировали в госавтоинспекции.
Фото: видео скриншота, телеграм канал «Весь Улан-Удэ»