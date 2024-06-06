Происшествия 06.06.2024 в 10:21

В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов столкнулись несколько машин

Причиной ДТП стала буксировка автомобиля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов столкнулись несколько машин

В Улан-Удэ на дороге по проспекту Автомобилистов ночью произошло массовое ДТП из-за буксировки. По предварительной информации, Toyota Celica буксировала Жигули, двигаясь по мосту. В них врезалась Audi, после чего в ДТП попал Subaru Forester, который ехал следом.

- ДТП произошло около часу ночи 6 июня. Пострадавших нет, - прокомментировали в госавтоинспекции.

 

Фото: видео скриншота, телеграм канал «Весь Улан-Удэ»

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