Происшествия 08.06.2024 в 10:09

Жительница Бурятии погибла, упав с обрыва у водопада

Ее тело нашли местные спасатели
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Текст: Елена Кокорина
Жительница Бурятии погибла, упав с обрыва у водопада

Спасатели Бурятской поисково-спасательной службы нашли тело женщины. На поиски 48-летней жительницы Бурятии они выехали утром, 7 июня, в ущелье реки Кынгарга, находящегося вблизи села Аршан Тункинского района.

Известно, что 3 июня она ушла в местность «Водопады» и до настоящего времени её местонахождение было неизвестным.

- Вечером, 7 июня спасателями БРПСС в ходе обследования местности, в двухстах метрах выше первого водопада, была найдена разыскиваемая женщина без признаков жизни. По предварительной информации, она сорвалась с тропы, - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июня

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