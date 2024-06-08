Жительница Бурятии погибла, упав с обрыва у водопада

Спасатели Бурятской поисково-спасательной службы нашли тело женщины. На поиски 48-летней жительницы Бурятии они выехали утром, 7 июня, в ущелье реки Кынгарга, находящегося вблизи села Аршан Тункинского района.

Известно, что 3 июня она ушла в местность «Водопады» и до настоящего времени её местонахождение было неизвестным.

- Вечером, 7 июня спасателями БРПСС в ходе обследования местности, в двухстах метрах выше первого водопада, была найдена разыскиваемая женщина без признаков жизни. По предварительной информации, она сорвалась с тропы, - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Номер один