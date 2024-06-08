В Бурятии обнаружили три новых пожара

В Республиканском агентстве лесного хозяйства сообщают, что в Муйском районе удалось ликвидировать все пожары. Однако в других районах, за прошедшие сутки, было обнаружено три новых лесных пожара.

- Лесные пожары на площади одного гектара зафиксировали в Прибайкальском, Тарбагатайском и Хоринском районах. В Тарбагатайском возгорание возникло из-за перехода огня с земель иных категорий. В остальных двух – из-за неосторожного обращения с огнем, - комментируют в РАЛХ.

В ведомстве также рассказали, что в республике ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади более 17 тысяч га.

- По одному пожару в Баунтовском, Тарбагатайском, Хоринском районах и три в Муйском, на площади 15 тысяч гектаров. 8 июня продолжаются работы по тушению четырех пожаров – одного локализованного очага в Баргузинском районе и двух в Баунтовском, а также одного возгорания в Прибайкальском районе, - добавили в агентстве лесного хозяйства.

Фото: Елена Кокорина