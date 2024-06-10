Происшествия 10.06.2024 в 09:47

Бурый медведь вновь пришел в гости к туристам в Забайкальском нацпарке

Не найдя ничего вкусного, он изорвал информационные банеры на тропе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурый медведь вновь пришел в гости к туристам в Забайкальском нацпарке

Бурый медведь прогулялся по новому маршруту «Малая Змеиная» и сделал вывод: «Хорошая тропа, вкусная!». Мишка, не найдя ничего съестного, решил полакомиться информационными банерами на туристской тропе.

Новые банеры были установлены в прошлом году благодаря грантовой поддержке конкурса экологических проектов компании Эн+.


- Путешествуя по ней, можно было отправиться по следам реликтовых змей. На протяжении 850 метров стояли несколько информационных аншлагов о жизни обитающих здесь пресмыкающихся и уникальной среде их обитания – они и пострадали от лап и зубов косолапого, - рассказали в нацпарке.

Отметим, что тропа всё равно открыта для посещения и в скором времени вернёт былой вид.

 

Фото: Забайкальский нацпарк

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