Бурый медведь вновь пришел в гости к туристам в Забайкальском нацпарке

Бурый медведь прогулялся по новому маршруту «Малая Змеиная» и сделал вывод: «Хорошая тропа, вкусная!». Мишка, не найдя ничего съестного, решил полакомиться информационными банерами на туристской тропе.

Новые банеры были установлены в прошлом году благодаря грантовой поддержке конкурса экологических проектов компании Эн+.





- Путешествуя по ней, можно было отправиться по следам реликтовых змей. На протяжении 850 метров стояли несколько информационных аншлагов о жизни обитающих здесь пресмыкающихся и уникальной среде их обитания – они и пострадали от лап и зубов косолапого, - рассказали в нацпарке.

Отметим, что тропа всё равно открыта для посещения и в скором времени вернёт былой вид.

Фото: Забайкальский нацпарк