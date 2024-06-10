В селе Кырен пьяная женщина чуть не сгорела в собственной квартире

В селе Кырен Тункинского района пьяная женщина чуть не сгорела в собственной квартире. Пожар произошел в одной из квартир жилого дома ночью 9 июня. К месту вызова был направлены пожарные.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем была охвачена пристроенная веранда квартиры, внутри помещения наблюдалось сильное задымление. В ходе тушения пожарные обнаружили собственницу дома в состоянии алкогольного опьянения, её эвакуировали через окно и передали работникам скорой медицинской помощи. Благодаря оперативному прибытию к месту пожара и профессиональным действиям личного состава эвакуированная женщина не пострадала, - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.

Возгорание было потушено в течение двух часов. В результате пожара сгорела пристроенная веранда, повреждена кровля дома.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Всего в тушении пожара участвовало 12 человек и 4 единицы техники 10-го Тункинского отряда ГПС РБ.

Фото: РА ГО и ЧС