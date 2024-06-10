Студент-первокурсник потерял более миллиона рублей

В полицию Улан-Удэ обратился 20-летний первокурсник вуза, ставший жертвой мошенников. Сумма ущерба превысила миллион рублей, сообщили в МВД Бурятии.

В марте студент в поисках работы разместил свое резюме на рекрутинговом сайте. Вскоре с ним связался якобы сотрудник крупной финансовой организации и предложил использовать скачать приложение, пообещав высокий доход от вложений. Молодой человек согласился, скачал несколько приложений, в том числе и для удаленного доступа к телефону, а также зарегистрировался на сайте торговой площадки и пополнил «брокерский счет» на 10 000 рублей.

После совершения первой сделки юноша вывел 2 000 рублей. Ободренному успехом студенту «брокер» тут же предложил увеличить баланс на крупную сумму денег, оформив он-лайн кредитный займ. После одобрения кредита, молодой человек вложил в инвестиции 372 000 рублей.

В апреле первокурсник оформил еще один кредит на общую сумму 700 000 рублей и перевел все деньги на банковские карты по номерам телефонов физических лиц, указанных «куратором».

На протяжении мая студент интересовался в мессенджере, когда получит доход от своих вложений «в инвестиционную компанию», на что получал ответ, чтобы молодой человек набрался терпения и ждал.

В июне при разговоре с родителями, молодой «инвестор» упомянул, что вложил все денежные средства в «инвестиции», на что последние уверили его, что он стал жертвой мошеннических действий.

Общий ущерб составил 1 790 225 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Фото: loon.site