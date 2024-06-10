От удара машина в Улан-Удэ влетела в забор

Сегодня ранним утром на улице Удинская произошла авария. Ее участниками стали два легковых автомобиля.

- ДТП произошло на нижней Батарейке. Toyota corolla spacio при развороте столкнулась с toyota caldina, которая двигалась со стороны клеверной развязки в направлении улицы Воровского. После столкновения с spacio влетел в забор. В ДТП есть пострадавшие, - сообщили в телеграмм-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов салон».

На месте работали скорая и инспекторы ДПС. У водителя spacio имелись проблемы с полисом ОСАГО.

- В страховке некорректно введены госномер и номер кузова, из-за чего могут возникнуть вопросы у страховой компании. Остальные данные введены правильно, - добавили аварийные инспекторы.

Фото: «Аварком Улан-Удэ Кузов салон»