Происшествия 10.06.2024 в 12:39

В Бурятии резко выросло число взломов аккаунтов «Госуслуг»

Людей часто атакуют мошенники из Украины, хорошо владеющие русским языком
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии резко выросло число взломов аккаунтов «Госуслуг»

Полиция зафиксировала резкий скачок мошенничеств, связанных с получением преступниками доступа к страницам граждан на «Госуслугах». В этом году в республике зафиксировано уже 500 таких преступлений. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их было 87.

В том числе, из 500 случаев 276 происшествий пришлось на Улан-Удэ в этом году. А в прошлом году из 87 случаев 74 произошли в Улан-Удэ.

Как отмечают правоохранители, злоумышленники звонят жертве и сообщают, что истекает срок действия его сим-карты, но срок можно пролонгировать удаленно.

В итоге, человек сообщает преступникам смс-код от своего аккаунта на «Госуслугах» и вскоре на него там оформляется займ.

Об этом жертва узнает, когда на него выходит банк, приставы или коллекторы с требованием погасить долг.

- На самом деле пролонгировать срок действия сим-карт не требуется. Они бессрочные. И коды, пароли, приходящие на телефон, не надо никому передавать, -прокомментировали в полиции.

 

Фото: скриншот с сайта Госуслуг

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