Происшествия 10.06.2024 в 16:36

В Бурятии задержан директор Тункинского нацпарка

Байминова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями  
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии задержан директор Тункинского нацпарка

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Тункинский» Баира Байминова. Он подозревается в злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в Следственном комитете Бурятии.

В 2022 году нацпарку «Тункинский» была предоставлена субсидия для ликвидации несанкционированной свалки возле села Талое.

- Для освоения полученных денежных средств Байминов незаконно утвердил аукционную документацию с рядом дефектов, не позволявших с точностью определить объем подлежащих выполнению работ. После он организовал проведение торгов и заключил госконтракт с победителем – коммерческой организацией, которая по факту вывезла со свалки отходы в меньшем объеме, чем предусмотрено финансированием. Кроме этого, подозреваемый дал указание своему заместителю и другим подчиненным работникам подписать акты выполненных работ, обеспечив их оплату в полном объеме, а сам уехал в командировку, - комментируют в СУ СК республики.

На основании подписанных документов на счета подрядчика были перечислены денежные средства в сумме более 99,5 млн рублей, однако в действительности стоимость выполненных работ, составила чуть более 45,6 млн рублей.

- Таком образом ущерб от неправомерных действий должностных лиц нацпарка, причиненный бюджету, превысил 53,8 млн рублей. В ближайшее время с участием подозреваемого будут проведены необходимые следственные действия, после чего будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - добавили в ведомстве.

Возбужденное уголовное дело соединили в одно производство с уголовными делами, ранее возбужденными в отношении заместителя директора национального парка Владимира Марганова, задержанного в апреле этого года. 

Фото:  Следком Бурятии

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