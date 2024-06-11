В Бурятии обнаружили три новых пожара

За прошедшие сутки обнаружено три лесных пожара на площади 0,31 га в Кижингинском, Муйском, Тарбагатайском районах. Причиной всех возгораний стала сухая гроза, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Потушены пожары в Тарбагатайском и Кижингинском районах, также ликвидированы два пожара, возникшие ранее в Бичурском и Прибайкальском районах.

На утро 11 июня в республике продолжаются работы по тушению пожара в Муйском районе, на площади 2 га, который предположительно потушат в течение дня.

На тушении всех пожаров работали 109 человек из числа пожарных-десантников, лесной охраны и привлеченных. Было задействовано 18 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 8,38 га.

В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.





Фото: РАЛХ