Обознавшись улан-удэнец убил своего лучшего друга

53-летний житель города Улан-Удэ приговорен к лишению свободы за убийство друга, которого знал три десятка лет. Поножовщина случилась после совместного застолья мужчин.

В прокуратуре республики рассказали, что в один из мартовских дней осужденный «крепко» употреблял спиртные напитки.

- Вечером он пришел к своему другу, с которым знаком более 30 лет. Во время совместного застолья на фоне алкогольного опьянения виновный принял потерпевшего за чужого человека и нанес ему удары ножом, причинив телесные повреждения, от которых тот скончался, - прокомментировали в прокуратуре.

Железнодорожный районный суд назначил виновному девять лет лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии строгого режима.

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