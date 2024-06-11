Происшествия 11.06.2024 в 10:31

Обознавшись улан-удэнец убил своего лучшего друга

В пьяном бреду он принял его за чужого человека
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Текст: Елена Кокорина
Обознавшись улан-удэнец убил своего лучшего друга

53-летний житель города Улан-Удэ приговорен к лишению свободы за убийство друга, которого знал три десятка лет. Поножовщина случилась после совместного застолья мужчин.

В прокуратуре республики рассказали, что в один из мартовских дней осужденный «крепко» употреблял спиртные напитки.

- Вечером он пришел к своему другу, с которым знаком более 30 лет. Во время совместного застолья на фоне алкогольного опьянения виновный принял потерпевшего за чужого человека и нанес ему удары ножом, причинив телесные повреждения, от которых тот скончался, - прокомментировали в прокуратуре.

Железнодорожный районный суд назначил виновному девять лет лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии строгого режима.

 Фото: Номер один

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