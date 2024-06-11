За прошедшие сутки в Бурятии задержано 22 нетрезвых водителя

За прошедшие сутки на территории республики инспекторами ДПС выявлено 294 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 22 водителя с признаками опьянения.

На дорогах Бурятии зарегистрировано 18 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

77-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2106» в селе Кижинга на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешехода – 70-летнюю женщину. В результате наезда пешеход скончалась на месте происшествия.





Фото: Номер один



