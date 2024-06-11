В 102 микрорайоне Улан-Удэ восстанавливают размытые участки дорог

В 102 микрорайоне города Улан-Удэ отсыпают размытые участки дорог.









– Мы обследовали городские дороги на наличие промоин. Больше всех пострадал Октябрьский район. Сейчас мы засыпаем дорогу в 102 микрорайоне, работу в ближайшее время закончим и перейдем на следующий участок. Далее в ночь планируем выход техники – тракторов щетки и пумы для устранения наносов песка с улиц города, – сообщил Игорь Мункуев, директор МБУ «Комбинат по благоустройству».

В работах по устранению последствий осадков была задействована техника Комбината по благоустройству: 9 вакуумных машин, 6 мотопомп.

Работы по устранению последствий дождя продолжаются.

Фото: скриншот видео и фото администрации г. Улан-Удэ