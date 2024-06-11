Ни пройти, ни проехать: Улан-Удэ спасают от «вселенского» потопа

Зарядивший с ночи дождь в Улан-Удэ буквально затопил дороги и улицы столицы, поэтому описать сегодняшнюю ситуацию можно одним выражением – «ни пройти, ни проехать». Одинаково страдают как автомобилисты, так и пешеходы, не знающие в каком же месте перейти (читай переплыть) дорогу. Городские службы между тем делают все, что могут.

- Сотрудники Комбината по благоустройству выехали на улицы города, чтобы откачивать лужи. В Улан-Удэ на 10:55 на линии работают две мотопомпы и шесть вакуумных машин. Две мотопомпы задействованы по проспекте Строителей и улице Бабушкина. Вакуумные машины откачивают воду по ул. Маяковского, Балтахинова, Куйбышева, Смолина, Банзарова, Дарханская, - комментируют в мэрии города.

Работы машин Комбината по благоустройству по откачиванию воды с улиц начались с самого раннего утра.

Мэр города Игорь Шутенков, тоже пытается держать руку на пульсе и выдает в своем телеграмм-канале несколько обновленную информацию.

- Друзья, в Улан-Удэ с ночи идет дождь, но вся техника задействована. Откачиваем лужи. Сейчас машины работают на ул. Лебедева, Борсоева и Николая Петрова. Воду откачивают с помощью мотопомп на ул. Жердева и в 100-х кварталах. Уже откачали воду с улиц Советская и Ленина. На линии работают девять машин и шесть мотопомп, - пишет градоначальник.

Фото: мэрия города