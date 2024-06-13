Улан-удэнец отправился на тот свет, попросив взаймы денег

В Октябрьском районе вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в умышленном причинении знакомому тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. 53-летняя улан-удэнка зарезала своего приятеля, попросившего у нее в долг денег.

Как рассказали в Следственном комитете республики, 9 февраля 2024 года вечером к женщине, проживавшей в квартире на улице Жердева, пришел пьяный приятель и попросил деньги на выпивку.

- Она ему отказала, из-за чего между ними произошла ссора, переросшая в потасовку. В один из моментов женщина схватила нож и ударила мужчину в живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого женщина продолжила пить и лишь спустя несколько дней, встретив возле магазина подругу, рассказала ей о происшествии, - сообщили в Следственном комитете.

Приговором суда женщине назначено 7,5 лет лишения свободы. Отбывать их она будет в исправительной колонии общего режима.

Фото: Номер один