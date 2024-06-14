Жительница Улан-Удэ хотела заработать на инвестициях, но потеряла все деньги

12 июня в полицию Советского района обратилась 48-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что стала жертвой мошенников.

- В начале мая ей позвонила девушка и предложила заработок на инвестициях. Звонившая предложила скачать и установить на телефон приложение, с помощью которого беседа продолжилась. После того, как женщина прошла по направленной ссылке и зарегистрировалась, ей было предложено внести небольшую сумму, чтобы наглядно убедиться о «рабочем способе» заработка, - рассказали в полиции.

Улан-удэнка внесла сначала на счет 30 тысяч рублей. Затем «кураторы» пояснили, что для более крупного заработка необходима более крупная сумма и женщина стала переводить на счет деньги с кредитной карты.

Спустя некоторое время специалисты посоветовали вложить еще больше денежных средств, и она решила вывести средства и закрыть брокерский счет.

Однако женщине сообщили, для того чтобы его закрыть, необходимо внести некоторую сумму по номеру телефона на указанный счет. Когда улан-удэнка в итоге не смогла вывести денежные средства, она с помощью сети Интернет нашла «юриста» для того, чтобы он помог их вернуть.

Связавшийся с ней мужчина пояснил, что может вернуть деньги и попросил 33 тысячи рублей для оплаты своих услуг и налог 13% от суммы средств на счете. После этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы. Всего она перевела аферистам 572 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото: loon.site